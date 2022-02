Martedì 15 febbraio 2022 - 12:29

Nasce Coldiretti Bio, presidente Maria Letizia Gardoni

Imprenditrice ortofrutticola, presidente di Coldiretti Marche

Roma, 15 feb. (askanews) – Nasce Coldiretti Bio, task force di aziende ed esperti per un settore che a livello nazionale vale 7,5 miliardi di euro tra consumi interni ed export. Lo annuncia la Coldiretti in una nota. Presidente della nuova associazione è Maria Letizia Gardoni, classe 1988, ha un’azienda di ortofrutta bio a Osimo, in provincia di Ancona, città dove è nata. Laureata in Scienze e tecnologie agrarie all’Università Politecnica delle Marche, ha ricoperto l’incarico di Delegata Nazionale di Coldiretti Giovani Impresa. Maria Letizia Gardoni è presidente di Coldiretti Marche e membro della giunta nazionale di Coldiretti.“Con 70mila produttori siamo il Paese leader in Europa per numero di imprese impegnate nel biologico e che vanta ancora ampie opportunità di crescita economica ed occupazionale. La nascita di Coldiretti Bio sancisce un’attenzione che Coldiretti ha sempre dimostrato nei confronti di un’agricoltura in linea con gli indirizzi europei di sostenibilità e complementare all’agricoltura tradizionale del nostro Paese. Campagna Amica sarà per noi il primo strumento di promozione del biologico italiano che saprà garantire tracciabilità, identità e riconoscibilità del marchio”, spiega Maria Letizia Gardoni.