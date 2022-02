Martedì 15 febbraio 2022 - 19:24

Dacia, nuova veste grafica per le concessionarie

Entro l'anno sarà completata 40% rete vendita Italia

Milano, 15 feb. (askanews) – Annunciata un anno fa da Luca de Meo, la “Renaulution” aveva lo scopo di “ridare più forza alle Marche del Gruppo Renault”. Alcuni mesi dopo, in quest’ottica Dacia lancia la nuova veste grafica dei propri concessionari.Il logo minimalista è ispirato a oggetti derivati dai mondi del garage e della meccanica, come ingranaggi, catene e utensili, cui si associa l’idea di forza, affidabilità e funzionalità. Quintessenza del logo, l’emblema, semplice e preciso, rappresenta l’unione della D e della C di Dacia. Infine, Dacia ha abbandonato il blu per passare al verde kaki. All’esterno, un grande totem segnala l’ingresso del concessionario. Ha la base di legno e la parte superiore in metallo color kaki, su cui spicca, in bianco, il nuovo logo della Marca. Un secondo totem, posizionato di fianco alla porta di ingresso, fornisce informazioni pratiche. Una spessa linea color kaki evidenzia i contorni della facciata dell’edificio principale, dove sono esposti i veicoli Dacia. Nella parte superiore della facciata, sopra la vetrina, spicca il logo della Marca a lettere luminose, con dettagli neri. Il logo, color kaki di giorno, si illumina diventando bianco di notte. Infine, le bandiere arricchiscono la segnaletica con l’emblema Dacia e nuovi tocchi di colore, tra cui Terracotta e Sabbia.Gli interni dello showroom, che sono stati oggetto di un concorso tra tre agenzie creative a fine 2021, dovrebbero essere presentati in un sito pilota nel secondo quadrimestre del 2022. “Un nuovo look semplice ed accattivante, moderno e fresco, coerente con i modelli Dacia. In primavera, inaugureremo la prima concessionaria italiana con la nuova identità Dacia per raggiungere l’obiettivo del 40% di concessionarie con la nuova Visual Identity entro la fine del 2022”, afferma Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia.Bisognerà aspettare ancora qualche mese invece prima di scoprire come la nuova identità si declinerà anche sulle calandre di Duster, Sandero, Spring e Nuovo Jogger, svelato a Settembre 2021 durante il Salone di Monaco. Svelato un anno fa, Dacia Bigster Concept invece ha dato un primo assaggio di come dovrebbe essere il nuovo volto dei veicoli Dacia. La metamorfosi della gamma inizierà nell’autunno del 2022, terza fase dello sviluppo della nuova identità del brand.