Bmti: fragole, forte richiesta e prezzi in calo del 15%

Ampia disponibilità di prodotto e qualità in miglioramento

Roma, 15 feb. (askanews) – Prezzi in calo e qualità alta per le fragole. Complice San Valentino, ieri, nei mercati all’ingrosso nazionali è stata registrata una richiesta sostenuta di fragole, già nel pieno della loro campagna. Dalle elaborazioni di Bmti e Italmercati sui dati rilevati ieri nei mercati all’ingrosso appartenenti alla Rete di imprese Italmercati, per quanto riguarda le fragole c’è un’ampia disponibilità di prodotto e una qualità sempre in miglioramento, con prezzi in calo del 15% rispetto allo scorso anno per le fragole di calibro maggiore (prezzo medio: 4,50 euro/kg) e dell’8% sia per le fragole di calibro minore (prezzo medio: 4,33 euro/kg), sia per le Candonga della Basilicata (prezzo medio: 5,20 euro/kg).