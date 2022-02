Lunedì 7 febbraio 2022 - 11:39

Torna a Cremona dal 27 al 29 maggio Formaggi e Sorrisi

Evento promosso da Consorzio Grana Padano e Provolone Valpadana

Roma, 7 feb. (askanews) – Torna a Cremona dal 27 al 29 maggio “Formaggi & Sorrisi, cheese & friends festival”, la seconda edizione dell’evento promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana epatrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Comune di Cremona.Sarà un appuntamento dedicato ad appassionati e addetti ai lavori per degustare, acquistare e conoscere meglio uno tra i prodotti Made in Italy più apprezzati e imitati al mondo. Un calendario di appuntamenti dedicati al grande pubblico di tutte le età, con spettacoli di animazione ed intrattenimento, showcooking, degustazioni guidate, laboratori esperienziali e disfide, sculture di formaggio, affiancati a momenti informativi e culturali, tra i quali mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni, dimostrazioni dei metodi di arte casearia e didattica per grandi e piccini.