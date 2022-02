Giovedì 3 febbraio 2022 - 14:13

Xylella, anche gelsomino trifogliato in black list Ue piante ospiti

Lista sale a 36, Coldiretti Puglia: tegola per florovivaismo

CONDIVIDI SU:





















Roma, 3 feb. (askanews) – Anche il gelsomino trifogliato che entra nella black list comunitaria delle ormai 36 piante ospiti di Xylella fastidiosa. A denunciarlo è la Coldiretti Puglia, che parla di “una ulteriore tegola per il settore florovivaistico pugliese e per tanti operatori di un segmento dell’agricoltura che produce 300 milioni di euro di valore, ma anche per gli uffici fitosanitari sul territorio un mix esplosivo che mette a rischio la tenuta sui mercati interni e sull’export florovivaistico pugliese che rappresenta un elemento di punta del Made in Italy”, spiega il presidente Savino Muraglia.Il settore florovivaistico è fra quelli più duramente colpiti anche dal Covid e dagli effetti economici generati dalla pandemia ma ha dimostrato una grande capacità di resilienza ed è anche fra quelli che si sta riprendendo più rapidamente, con una forte domanda anche dall’estero dove si registra un aumento record del 33% delle esportazioni di piante Made in Italy che impone la tutela di un comparto chiave del Made in Italy agroalimentare.