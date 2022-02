Mercoledì 2 febbraio 2022 - 16:42

Peste suina, Lav ricorre a Tar contro abbattimento maiali sani

Sta depositando ricorso contro ordinanze Liguria e min Salute

Roma, 2 feb. (askanews) – La Lav sta depositando un ricorso al Tar contro le ordinanze della Regione Liguria e del ministero della Salute che, a seguito della presenza di focolai di peste suina africana in alcune aree del Nord Italia, prevedono “l’immediata macellazione/abbattimento” anche di animali sani, detenuti come animali “di famiglia”, di tutti i maialini vietnamiti, i maiali e i cinghiali salvati da singoli e associazioni.Nel ricorso si chiede l’immediata sospensione dei provvedimenti presi dal ministero della Salute e dalla Regione Liguria. “Abbiamo creato una casella e-mail a disposizione di coloro che, residenti nelle zone infette dichiarate dal ministero della Salute o in altre zone, abbiano ricevuto intimazione ad uccidere il proprio compagno a quattro zampe, ai sensi dei provvedimenti di contenimento alla diffusione della Peste Suina Africana”, spiega la Lav in una nota.Oltre a fornire consulenza ai cittadini preoccupati dalle ipotesi di abbattimento, e ad agire presso il Tar, Lav sta contestando anche le prime quattro ingiunzioni scritte di abbattimento delle ASL di Alessandria e Biella, e fa appello al Commissario delegato alla peste suina, direttore dell’IZS del Piemonte, chiedendo un pronto intervento.