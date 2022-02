Martedì 1 febbraio 2022 - 16:06

Peste suina, primi ricorsi nelle aree rosse in Liguria

Gallinella: il contrasto alla Psa non si sposti in aule tribunale

Roma, 1 feb. (askanews) – “Dobbiamo contrastare con fermezza e in maniera risoluta la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) per scongiurare il rischio che si diffonda sull’intero territorio nazionale. L’unico strumento in nostro possesso è quello di abbassare la densità degli ungulati, in oggettivo sovrannumero. Come auspicavo, è stato nominato un super-commissario per l’emergenza ma deve avere gli strumenti necessari per poter intervenire. Dobbiamo rassicurare gli allevatori ed evitare che la discussione politica e tecnica sul come agire si sposti nelle aule di tribunale. Il rischio, elevato e concreto, è che si ripercorra ciò che abbiamo già vissuto con la Xylella fastidiosa in Puglia”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, in merito ai primi ricorsi presentati nelle aree rosse della PSA in Liguria.“I tribunali, purtroppo, non riescono a fermare la diffusione dei contagi – aggiunge Gallinella – e, così facendo, aumentiamo le possibilità che, da confinata in un determinato territorio, la PSA diventi endemica. Commetteremmo così tre errori in uno: bloccheremmo l’export di un’area; metteremmo in ginocchio gli allevatori; condanneremmo a morte sempre più bestie. Il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha già previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro: la sfida sarà quella di spendere velocemente queste risorse, monitorarne l’efficacia e l’impatto per comprendere se ne serviranno di ulteriori”.“Agiamo senza indugio e in maniera corale nell’interesse del nostro patrimonio suinicolo e delle produzioni agroalimentari di qualità a base di carne suina” conclude.