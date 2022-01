Mercoledì 26 gennaio 2022 - 22:00

Firmato decreto attuativo con linee guida su oleoturismo

Gallinella (Comagri): una opportunità nuova per territori e imprese

Roma, 26 gen. (askanews) – Firmato il decreto che stabilisce le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica. “Con la firma del decreto attuativo, l’oleoturismo diventa finalmente realtà. Ringrazio il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, e quello del Turismo, Massimo Garavaglia, per il lavoro svolto in tutti questi mesi. Ora il comparto olivicolo-oleario nazionale avrà nuove opportunità da cogliere, attraverso un’offerta enogastronomica ed esperienziale più professionale”, ha commentato Filippo Gallinella (M5S), presidente della Commissione agricoltura.“Sin dalla norma inserita nella Legge di Bilancio 2018, abbiamo contribuito alla stesura del decreto con un costante confronto con gli operatori. In Italia abbiamo una realtà capillare ma frammentata che, a volte, non riesce a garantire un adeguato reddito. Produciamo – ricorda Gallinella – appena la metà dell’olio che consumiamo, con rilevanti esportazioni, piccoli appezzamenti e numerosi frantoi sparsi per il territorio. Se iniziamo a ragionare con politiche commerciali non più rivolte alla vendita allo scaffale ma dirette al consumatore, trascinandolo nella storia, nel gusto e nella enorme biodiversità dei nostri oli potremo garantire un reddito dignitoso anche a chi magari possiede appena un ettaro. È questa la grande sfida che ci attende per valorizzare il lavoro dell’agricoltore custode del proprio territorio”.“Ora toccherà alle Regioni – aggiunge Gallinella – attivarsi per allineare le proprie normative locali alle linee guida del decreto, affinché vi sia un minimo comune denominatore in tutta Italia, riconoscibile attraverso il logo distintivo. La norma attuativa sull’oleoturismo può servire da slancio a un settore da tempo in sofferenza: unita a nuove strategie di vendita e alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’innovazione dei frantoi, potremo portare valore aggiunto distribuito sul tutto il territorio italiano vocato all’olivicoltura”.“Solo valorizzando i nostri prodotti d’eccellenza, infatti, potremo dare opportunità commerciali all’agroalimentare made in Italy che, altrimenti, scontando costi maggiori è relegato a subire la concorrenza e le logiche di mercato degli altri Paesi” conclude.