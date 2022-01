Mercoledì 26 gennaio 2022 - 23:30

Fedagripesca Toscana: sostenere settore latte o morirà

"Aumentati i costi, necessario rivedere il prezzo"

Roma, 26 gen. (askanews) – “E’ necessario sostenere la produzione di base del latte, altrimenti il prodotto toscano, con la sua tipicità, morirà. E noi non possiamo permetterlo. Abbiamo un valore aggiunto, dobbiamo proteggerlo. Non riteniamo poi corretto che siano stati applicati aumenti del prezzo di vendita su altre merceologie del comparto agro-alimentare ritenuti primari, dal pane alla pasta, e questo non possa accadere per il latte: non lo facciamo per avere ricavi in più, ma perché la situazione attuale obbliga a queste valutazioni. Stanno aumentando tutti i costi”. A dirlo il presidente di Confcooperative Fedagripesca Toscana (e presidente della cooperativa Latte Maremma) Fabrizio Tistarelli commentando l’incontro di oggi con la vicepresidente e assessora regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi e tutti i soggetti del mondo agricolo.“E’ necessario un minimo di attività sinergica – ha aggiunto – tra la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del prodotto. Questi tre segmenti devono per forza trovare punti di incontro per cercare appunto di salvaguardare la produzione di base. Da parte nostra, ripeto, la necessità è di un adeguamento del prezzo del latte alla stalla, altrimenti non riusciamo a garantire i nostri soci: gli incrementi dei costi, dall’energia al packaging, si riflettono sulla gestione delle aziende di trasformazione”.In questo quadro il ruolo della Regione, ha evidenziato Tistarelli, è “fondamentale. La Regione ha il compito di tenere insieme il tavolo di confronto, che deve essere periodico per far emergere le difficoltà del comparto. In più può coordinare e sostenere eventuali attività legate alle nuove misure che ci saranno dal punto di vista dei finanziamenti. Le risorse dovranno essere facilmente accessibili, altrimenti si rischia il caos”.