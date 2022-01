Mercoledì 26 gennaio 2022 - 11:20

Booking.com: Matera prima tra i luoghi più accoglienti al mondo

Rivela i vincitori dei Traveller Review Awards 2022

Roma, 26 gen. (askanews) – Attingendo a oltre 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali, Booking.com, la principale piattaforma di viaggi digitali, annuncia oggi i vincitori della decima edizione dei suoi Traveller Review Awards, tra cui i luoghi più accoglienti al mondo nel 2022. Un totale di 1.261.273 fornitori di alloggi, punti di noleggio auto e fornitori di taxi prepagati in 220 Paesi e territori in tutto il mondo sono stati premiati con un Traveller Review Award 2022, di cui oltre 160 mila in Italia. Se si parla di alloggi, l’Italia è in testa alla classifica con il maggior numero di strutture premiate con un award nel 2022 (162.272), seguita da Spagna (93.130), Francia (89.186), Croazia (58.630), Germania (69.702), Russia (59.661), Regno Unito (53.623), Brasile (46.928), Stati Uniti (43.417) e Australia (18.663) che completano la top ten.I viaggiatori, si legge in una nota, continuano a preferire appartamenti e posti unici dove soggiornare. Per il quinto anno consecutivo, gli appartamenti occupano il primo posto nei Traveller Review Awards 2022 come tipologia di struttura più premiata a livello globale, con 561.843 partner riconosciuti per il loro impegno. Gli hotel si aggiudicano il secondo posto con 172.530 strutture premiate, seguiti dalle case vacanze (148.962), dagli affittacamere (98.466) e dai B&B (79.859). Quando si tratta di case, appartamenti e altri posti unici in cui soggiornare, l’Italia guida la classifica con il maggior numero di strutture premiate (144.658), con Spagna (83.654), Francia (79.278), Croazia (57.629) e Germania (56.977) che completano la cinquina.A livello locale nella top 3 delle tipologie di alloggio preferite dagli italiani troviamo gli appartamenti (66.457), i B&B (27564) e le case vacanze (21425).Analizzando gli aspetti individuali del soggiorno che gli ospiti hanno apprezzato di più presso le strutture che hanno ricevuto un Traveller Review Award 2022 (ben 1.259.594), il personale (punteggio globale 9,0; punteggio locale 9,1) la pulizia (punteggio globale 8,9; punteggio locale 9.0) e la posizione (punteggio globale e locale 8,9) hanno ricevuto i punteggi medi più alti sia a livello globale che locale. Questi elementi si posizionano ben al di sopra di altri aspetti come i servizi o il rapporto qualità-prezzo, a dimostrazione dell’importanza delle interazioni con lo staff durante il soggiorno, nonché della salute e dell’igiene, specie alla luce della continua evoluzione della pandemia di Covid-19.Per il terzo anno consecutivo, anche i fornitori di auto a noleggio e taxi aeroportuali vengono riconosciuti per il loro servizio eccellente: tra questi ci sono 1.628 punti di ritiro di auto a noleggio in 160 Paesi in tutto il mondo. La Spagna è in testa con 220 punti di ritiro di auto a noleggio che hanno ricevuto un premio nel 2022, seguita da Italia (177), Francia (141), Stati Uniti (108) e Australia (98). Quest’anno, anche 7.091 autisti di vetture aeroportuali, appartenenti a 51 compagnie di taxi in 1.400 città in tutto il mondo, sono stati premiati con un award.Alberto Yates, Regional Manager in Italia di Booking.com, ha commentato: “L’industria dei viaggi si è mantenuta all’erta e flessibile per via della continua incertezza e delle restrizioni di viaggio a cui abbiamo assistito nel corso dell’ultimo anno. Allo stesso modo sono rimaste costanti la passione e la dedizione dei nostri partner nel creare esperienze di viaggio sicure e accoglienti per tutti e in tutto il mondo. Guardando al futuro con rinnovato ottimismo e speranza, con questi premi riconosciamo l’incredibile ospitalità che i nostri partner offrono ai viaggiatori ogni giorno e li ringraziamo per la loro straordinaria dedizione mentre continuiamo a ricostruire insieme il nostro settore”.Comprendendo tanto celebri meraviglie architettoniche quanto bellezze naturali incontaminate, le destinazioni più accoglienti nel 2022 offrono esperienze di viaggio memorabili in ogni angolo del globo. Ha fatto da sfondo a film di successo, e le sue abitazioni scavate nella roccia ne hanno fatto un sito Patrimonio Mondiale dell’UNESCO: Matera, questa meraviglia dell’Italia meridionale, è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo nel 2022. Nella città di Matera, tra gli alloggi disponibili con un punteggio medio molto alto (9.9) ricevuto dagli ospiti, troviamo ad esempio l’h-sa GUEST HOUSE e La Casa dei Nonni.La classifica 2022 include anche due luoghi precedentemente riconosciuti nel 2020: la città di Taitung a Taiwan e Monte Verde in Brasile.Le città più accoglienti al mondo nel 2022 a livello globale: 1. Matera, Italia 2. Bled, Slovenia 3. Taitung, Taiwan 4. Nauplia/Nafplio, Grecia 5. Toledo, Spagna 6. Monte Verde, Brasile 7. Bruges, Belgio 8. Nusa Lembongan, Indonesia 9. Ponta Delgada (Azzorre), Portogallo 10. Hoi An, VietnamLe città più accoglienti al mondo nel 2022 a livello locale:1. Sesto 2. Arabba 3. Manarola 4. Valdobbiadene 5. Colfosco 6. Termeno 7. Vipiteno 8. Appiano sulla Strada del Vino 9. Brunico 10. TiranoLe regioni più accoglienti del 2022 si estendono su sei continenti e includono la contea di Taitung (Taiwan), la Tasmania (Australia) e la Nuova Scozia (Canada) per il secondo anno consecutivo. Secondo gli italiani invece, subito dopo la Basilicata si classificano il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta.Le regioni più accoglienti al mondo nel 2022 a livello globale:1. Gorenjska (Slovenia) 2. Contea di Taitung (Taiwan) 3. Tasmania (Australia) 4. Burgenland (Austria) 5. Seychelles 6. Canterbury, (Nuova Zelanda) 7. Santa Cruz (Argentina) 8. Nuova Scozia, (Canada) 9. Limón (Costa Rica) 10. La Rioja (Spagna)Le regioni più accoglienti al mondo nel 2022 a livello locale:1. Basilicata 2. Trentino-Alto Adige 3. Valle d’Aosta 4. Molise 5. Campania