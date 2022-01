Martedì 25 gennaio 2022 - 11:54

Peste suina, Mipaaf: accordo su risorse a sostegno aziende

E sarà nominato un Commissario straordinario interrregionale

Roma, 25 gen. (askanews) – Raggiunto l’accordo sulle prossime mosse da attuare a sostegno delle imprese della filiera agroalimentare del Nord Est dell’Italia che stanno subendo le conseguenze delle misure adottate per il contrasto alla Peste suina africana.L’accordo, spiega il Mipaaf, permetterà di nominare come Commissario straordinario interregionale un responsabile dell’Istituto Zooprofilattico, già attivo nel contrasto alla malattia, e di definire le modalità, gli ambiti e i criteri di distribuzione dei ristori che ammontano a 35 milioni di euro. La loro entità è stata al momento definita nell’ultimo Decreto Ristori ter in cui sono state destinate complessivamente 50 milioni di euro per la biosorveglianza e per il sostegno alle imprese della filiera.Oggi al Mipaaf il ministro Patuanelli, il ministro della Salute Speranza, il presidente della Regione Liguria Toti e quello della Regione Piemonte Cirio hanno infatti discusso delle strutture e degli strumenti normativi necessari a gestire le azioni di contrasto e a sostenere le imprese interessate dalla crisi legata alla Peste suina africana. Le misure adottate dal ministero della Salute per il contenimento e l’eradicazione della malattia dei suini domestici e selvatici in Piemonte e Liguria, infatti, mettono a dura prova le attività produttive e commerciali.Il dialogo tra ministri, presidenti e istituzioni, si legge in una nota del Mipaaf, “proseguirà per definire ulteriormente le misure e gli strumenti normativi per evitare il passaggio della malattia a suini e cinghiali allevati, per liberare il mercato agroalimentare da limitazioni, per evitare ripercussioni sulla percezione della filiera della carne da parte dei consumatori e per indennizzare le aziende danneggiate”.