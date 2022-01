Martedì 25 gennaio 2022 - 20:20

Moncler dice stop alla pelliccia

Presenta collezione realizzata con materiali a più basso impatto

Milano, 25 gen. (askanews) – Moncler eliminerà la pelliccia da tutte le sue collezioni: interromperà l’acquisto di pelliccia quest’anno e l’ultima collezione con capi con pelliccia sarà l’Autunno-Inverno 2023. Questa decisione, spiega la società, riflette il continuo impegno ad adottare pratiche di business sempre più responsabili ed è coerente con il costruttivo dialogo avviato da tempo con l’associazione animalista italiana LAV come rappresentante della Fur Free Alliance.L’annuncio arriva nel giorno in cui Moncler ha presentato la sua seconda collezione “Born To Protect” realizzata interamente con materiali a più basso impatto. I materiali utilizzati includono nylon e poliestere riciclati, cotone biologico e altre materie prime come la lana e la piuma certificate secondo specifici standard di sostenibilità.