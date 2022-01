Martedì 25 gennaio 2022 - 19:20

Gallinella (Comagri): bene scelta commissario contro peste suina

Fondamentale avere voce unicova che sintetizzi azioni da attuare

Roma, 25 gen. (askanews) – “Non posso che apprezzare la scelta del ministro della Salute, Roberto Speranza, e di quello delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, di nominare un super-commissario per affrontare la peste suina africana (PSA). L’auspicio è che, di concerto con i territori interessati, il super-commissario possa agire con risolutezza e mettendo in campo, senza indugio, le azioni necessarie di contrasto alla diffusione di una epidemia che mette a rischio i nostri capi di bestiame e tutta una filiera agroalimentare made in Italy di qualità, che potrebbe andare incontro alla paralisi”.Lo dichiara in una nota il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, in merito alla nomina di Angelo Ferrari, direttore dell’Istituto sperimentale Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, come commissario per l’emergenza della PSA, la peste suina africana, che colpisce la filiera suinicola nazionale su cui il ministro Patuanelli ha già stanziato 50 milioni di euro per ristori.“Ho sempre reputato fondamentale, infatti – spiega – avere una voce univoca che possa fare sintesi, in maniera immediata, delle possibili azioni da attuare e che abbia inoltre un approccio multidisciplinare per contrastare un’emergenza che non conosce confini regionali né procedure burocratiche. Bene, dunque, che il mio invito, formalizzato ai ministri sin dallo scorso giugno, diventi ora realtà”.