Accordo R. Toscana e Georgofili per agricoltura del futuro

Per applicare al meglio Green Deal Ue e strategia Farm to Fork

Roma, 25 gen. (askanews) – Rinnovarsi. Questo l’obiettivo che dovranno porsi le attività agricole agroalimentari e forestali toscane per applicare il Green Deal e la strategia Farm to Fork dell’Unione europea: per agevolare questo processo è stato firmato un nuovo protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Accademia dei Georgifili.“Con questo nuovo protocollo di intesa si rafforza ulteriormente il rapporto che lega la Regione Toscana all’Academia dei Georgofili, una istituzione che ha sede in Toscana ma che affronta temi e problematiche di interesse globale – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – Le sfide che l’agricoltura toscana deve affrontare sono sempre più impegnative e una soluzione positiva alle tante questioni aperte non può prescindere dalla conoscenza e dalla capacità di innovare che il mondo scientifico mette a disposizione degli Enti e degli operatori agricoli. Nell’Accademia dei Georgofili queste competenze trovano una sintesi completa e l’Accademia non può che porsi come uno degli interlocutori principali a cui la Regione si rivolge per la definizione e l’attuazione delle proprie politiche di innovazione in campo agricolo”.La Regione Toscana e l’Accademia dei Georgofili collaborano ormai da tempo su temi di interesse comune che riguardano direttamente il mondo agricolo toscano. Questa collaborazione si è consolidata a partire dal 2015 attraverso la sottoscrizione di vari protocolli di intesa. In questo lasso di tempo hanno progressivamente assunto un’importanza via via maggiore le questioni inerenti alla sostenibilità delle attività agricole, intesa come sostenibilità ambientale ma anche come sostenibilità economica e sociale.Tante le iniziative già fatte insieme. Dai cicli di seminari per dare la più ampia diffusione possibile ai risultati dei progetti di innovazione finanziati con le risorse del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, ai progetti come il “Progetto pilota di certificazione di formatori qualificati mediante corsi di formazione per formatori che operano nell’ambito della sicurezza delle macchine agricole”, che ha visto il coinvolgimento anche di INAIL direzione generale Toscana, DAGRI dell’Università di Firenze, CAI (Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani) ed ENAMA (Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola).