Lunedì 24 gennaio 2022 - 12:13

Soia, quotazioni in rialzo per quella Ogm free del Veneto

Pagata 60 euro al quintale rispetto ai 52 euro della soia Ogm

CONDIVIDI SU:





















Roma, 24 gen. (askanews) – Quotazioni in rialzo per la soia veneta Ogm free, che spunta 60 euro al quintale rispetto ai 52 euro della soia Ogm. Il Veneto è la prima regione italiana per la produzione della soia, con 136.000 ettari sul totale nazionale di 256.134, davanti a Lombardia ed Emilia-Romagna. Per la colza il Veneto è il secondo produttore italiano, con 3.216 ettari, dopo la Lombardia. Avanza anche il girasole, con 5.260 ettari e sesto piazzamento ma con un certo distacco dalla capolista italiana, le Marche, che conta ben 43.000 ettari.Paolo Baretta il nuovo presidente della sezione Proteoleaginose, spiega: “la nostra soia, che è ogm free, viene pagata 60 euro al quintale, cinque-sei in più rispetto a quella ogm di Paesi come gli Stati Uniti e il Sudamerica. Perciò gli agricoltori continuano a preferire questa coltura rispetto ad altre, che vede le maggiori concentrazioni nella provincia di Venezia, Rovigo e Padova”.Marco Francesco Pasti, del settore cereali da foraggio di Confagricoltura Veneto, ricorda che semine della soia inizieranno tra fine aprile e inizio maggio “e l’orientamento potrebbe essere di puntare su questa coltura, ma è ancora presto per esserne certi perché bisognerà vedere l’andamento dei costi di produzione. Attualmente sono più bassi di quelli del mais, che viaggiano intorno a 600 euro a ettaro per i concimi, ma il quadro potrebbe cambiare. Il trend dei prezzi è da tempo molto favorevole, basti ricordare che nel maggio 2021 la soia italiana era arrivata addirittura a 70 euro al quintale”.Inoltre, negli ultimi mesi, era stata pagata fino a dieci euro in più rispetto a quella ogm, in conseguenza del grosso calo di produzione della cosiddetta area del Danubio, vale a dire Romania, Bulgaria, Ucraina e Ungheria, che è ogm free. Anche la colza sta attraversando una fase positiva, con prezzi saliti a 50 euro al quintale. Più difficile la situazione per il girasole perché i prezzi sono bassi, da 33 a 34 euro al quintale, mentre diventano allettanti, arrivando al doppio, se si fa biologico.Secondo i dati di Veneto Agricoltura del 2020 Venezia si conferma la prima provincia per coltivazioni di soia (34.700 ettari), seguita da Rovigo (32.400) e Padova (31.400). Per il girasole la prima provincia è Verona con il 50% della superficie regionale (2.550 ettari, +17%), seguita dalla provincia di Rovigo (poco più di 1.000 ettari, con lieve calo del 0,7%) e Padova (900 ettari, +60,6%). Quasi il 50% degli ettari coltivati a colza si concentrano nelle province di Venezia (780 ettari, +38%) e Padova (720 ettari, -7,7%), seguite da Verona (550 ettari, +8,4%) e Rovigo (540 ettari), le cui superfici investite sono raddoppiate.