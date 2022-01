Lunedì 17 gennaio 2022 - 09:45

Iren acquisisce il più grande impianto fotovoltaico in Italia

Da European Energy. Le due società assistite da da HSF e Orrick

CONDIVIDI SU:





















Roma, 17 gen. (askanews) – – Herbert Smith Freehills e Orrick hanno assistito, rispettivamente, IREN ed European Energy nella sottoscrizione di un accordo vincolante per la compravendita di un portafoglio di 5 impianti fotovoltaici per una potenza nominale complessiva pari a circa 120 MW. Tra questi vi è l’impianto già in esercizio di Troia, che è ubicato in Puglia ed è il maggiore mai autorizzato in Italia. I restanti impianti, anch’essi ubicati in Puglia, sono prossimi all’entrata in esercizio.L’operazione, in linea con il piano industriale di IREN e da considerarsi pertanto strategica, ha presentato profili di notevole complessità dovuti, tra le altre cose, a una procedura di collaudo condivisa per gli impianti non ancora entrati in esercizio e al subentro nel complesso dei contratti di progetto.IREN è stata assistita da Herbert Smith Freehills con un team guidato dal partner Lorenzo Parola (in foto in alto a destra) e dall’associate Andrea Coluzzi (in foto in basso a destra). I profili di diritto amministrativo e regolatori (inclusi quelli relativi alla tassonomia europea) sono stati coordinati dal senior associate Andrea Leonforte, col supporto dell’associate Vanessa Nobile. Il team che ha seguito l’operazione è stato composto altresì dall’of counsel Simone Egidi, che ha curato i rilevanti profili di diritto bancario, dagli associate Giacomo Gavotti e Martina Caldelari e dal dottor Dimitrie Vlaiduc.Il team Energy di Orrick che ha assistito European Energy è stato guidato dal partner Carlo Montella (in foto in alto a sinistra), global Deputy Business Unit Leader della practice Energy and Infrastructure, e composto dal senior associate Marcello Montresor (in foto in basso a sinistra) e dalla senior associate Laura Galbiati, che hanno curato la predisposizione e negoziazione della complessa documentazione contrattuale M&A e di progetto con il supporto della trainee Martina Mangano, dalla partner Francesca Isgrò, dal managing associate Francesco Palmeri e dall’associate Edoardo Mencacci, che hanno curato i profili di diritto amministrativo e regolatori e le attività di vendor due diligence, e dalla of counsel Maria Teresa Solaro e dalla associate Teresa Florio, che hanno curato gli aspetti financing.Il general counsel Massimiliano Abramo ha coordinato il team legale di IREN, composto altresì dall’Avv. Alberto Briola. EOS Consulting, con un team coordinato dall’Ing. Emanuele Riccobene, e KPMG hanno agito, rispettivamente, quali consulenti tecnico e fiscale-finanziario del venditore.