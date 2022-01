Giovedì 13 gennaio 2022 - 16:29

Aviaria e peste suina preoccupano la filiera zootecnica italiana

Già abbattuti milioni di polli e tacchini nel nord Italia

Roma, 13 gen. (askanews) – Aviaria e peste suina africana: sono le due grandi preoccupazioni della zootecnia italiana e non solo, visto che si registrano casi di queste due malattie, e soprattutto di aviaria, in tutta Europa. In Italia l’allarme aviaria si concentra soprattutto in Veneto, soprattutto nel Mantovano, con numerosi focolai attivi e continui abbattimenti di capi. E alcuni focolai ci sono anche in Lazio. Di peste suina africana si sono registrati ancora pochi casi accertati tra Piemonte e Lombardia, ma è già allarme all’interno della filiera suinicola, visto che sono già arrivate le prime sospensioni delle importazioni dall’Italia di carni suine e prodotti derivati disposte dalle competenti autorità di Cina, Giappone, Taiwan e Kuwait. Restrizioni sono state disposte anche dalla Svizzera. Per Assica lo stimato danno da mancate esportazioni è di almeno 20 milioni di euro per ogni mese di sospensione del nostro export di carne suina.E se la peste suina africana non può contagiare l’essere umano, la Lav ricorda oggi che il virus dell’aviaria “è capace di infettare non solo i volatili ma anche altre specie, come l’uomo”. In realtà, l’Istituto Zooprofilattico sottolinea che sono rari i casi di infezione nell’uomo. La fonte di contagio per gli esseri umani è costituita da volatili infetti che possono trasmettere il virus attraverso la saliva, il muco e le feci.L’Influenza aviaria è una malattia degli uccelli causata da un virus dell’Influenza di tipo A, (Orthomyxoviridae, genere Influenza-virus A). E’ in grado di contagiare pressoché tutte le specie di uccelli, anche se con manifestazioni molto diverse, da quelle più leggere fino alle forme altamente patogene e contagiose che generano epidemie acute. Gli uccelli selvatici fungono da serbatoio e possono eliminare il virus attraverso le feci. Si ammalano raramente, ma possono essere molto contagiosi per gli uccelli domestici quali polli, anatre, tacchini e altri animali da cortile.Il settore avicunicolo in Italia conta oltre 18mila allevamenti, di cui 6mila professionali, con l’impiego di circa 38mila addetti, per una produzione di carni bianche pari a 1,3 tonnellate annue. I focolai di influenza aviaria aumentano rapidamente: secondo i dati forniti dall’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie aggiornati al 30 dicembre 2021 gli allevamenti interessati sono 294.