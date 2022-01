Mercoledì 12 gennaio 2022 - 18:30

Vino, Ruchè: avanti con progetto di marketing territoriale

Positivo bilancio primi 6 mesi attività

CONDIVIDI SU:





















Roma, 12 gen. (askanews) – Oltre 500 scatti fotografici realizzati in 25 visite aziendali, 28 video istituzionali, più di 70 proposte turistiche progettate su misura e decine di operatori coinvolti in esperienze in azienda, oltre a consulenze per le singole aziende su accoglienza e comunicazione: è il bilancio del piano di marketing territoriale dell’associazione produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato DOCG dopo sei mesi di attività.Il progetto, promosso dall’Associazione in collaborazione con il Consorzio Tutela Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, e sviluppato da Agricola Multimedia e Love Langhe Tour, ha l’obiettivo di creare un’immagine coordinata per le aziende della denominazione – non solo le cantine, ma anche i ristoranti, le strutture ricettive e tutti i negozianti – e formare una rete pronta a valorizzare al meglio le potenzialità turistiche della zona.Oltre alle 22 cantine del Ruchè associate, ad aderirvi sono stati tutti i sette comuni della DOCG (Castagnole Monferrato, Montemagno, Grana, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi), che hanno cofinanziato l’investimento di 60mila euro per un’attività ad ampio spettro che prepari la zona patrimonio UNESCO ad un turismo più consapevole.L’agenda per i prossimi mesi prevede l’ultimazione del portale per le prenotazioni, la definizione di un’immagine coordinata, il prosieguo della produzione di materiale multimediale e della creazione di proposte turistiche. È inoltre previsto un corso di formazione per gli associati, atto a definire le linee guida coordinate per l’accoglienza, e un educational tour con gli operatori di settore per presentare il territorio e le sue esperienze a livello internazionale. L’adesione al progetto rimane aperta per le aziende del territorio che desiderino farne parte.