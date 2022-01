Mercoledì 12 gennaio 2022 - 18:29

Vino, in 2021 Prosecco Doc sfonda tetto 600 mln bottiglie (+25,4%)

Esattamente 627.5 milioni, di cui 71,5 di Prosecco Doc Rosé

Roma, 12 gen. (askanews) – Il Prosecco Doc nel 2020 sfonda il tetto dei 600 milioni di bottiglie, 100.000 in più del 2020. Nel dettaglio, la denominazione guidata da Stefano Zanette, con un +25,4%, ha prodotto 627,5 milioni di bottiglie di Prosecco DOC, di cui 71,5 milioni nella versione Prosecco DOC Rosé. Ma il dato più interessante è probabilmente quello relativo alla valorizzazione della singola bottiglia che all’export, in dollari, ha superato il 4%.“Dopo dieci anni entusiasmanti – spiega il presidente Zanette – il nostro obiettivo è quello di consolidare il successo della Denominazione, il che significa progettare il futuro dell’intera filiera con uno sguardo attento ai consumatori, al territorio e alle sue comunità, coinvolgendo attivamente, nella sua realizzazione, l’intero sistema produttivo e non solo”.Tutela e promozione restano i due grandi ambiti d’azione nei quali agisce il consorzio. “In tema di promozione – spiega il direttore generale Luca Giavi – l’impegno appare non banale. Si tratta di un lavoro di tessitura di un corredo valoriale che appartiene al territorio e nel quale la comunità veneta così come quella del Friuli Venezia Giulia vorremmo si riconoscessero sempre più profondamente”.“Il lavoro da fare è ancora tanto – chiosa il presidente Zanette – a breve presenteremo quella che potremmo definire l’Agenda 2030 della DOC PROSECCO. Questo è il grande, imprescindibile lavoro che ci attende per coinvolgere attivamente l’intero sistema produttivo verso una crescita realmente condivisa con uno sguardo attento ai consumatori, al territorio e alle sue comunità”.