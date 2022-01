Mercoledì 12 gennaio 2022 - 13:07

Peste suina, Confagri Piemonte: speculazioni su mercato suini

Chieste a Regione misure di ristoro a imprese danneggiate

Roma, 12 gen. (askanews) – Confagricoltura Piemonte ha chiesto al presidente della giunta regionale Alberto Cirio e agli assessori alla sanità Luigi Icardi all’agricoltura Marco Protopapa di aprire un confronto con le organizzazioni agricole, per individuare la possibilità di concedere, anche con interventi del Governo nazionale, adeguate misure di ristoro alle imprese agricole danneggiate dalle turbative di mercato a seguito dell’emergenza peste suina africana.“Allevatori nostri associati – dichiara Luca Brondelli, presidente di Confagricoltura Alessandria – ci hanno segnalato che alcune aziende di macellazione, industrie e società cooperative, operanti fuori Piemonte, avrebbero sospeso i ritiri di suini vivi allevati in Piemonte, anche al di fuori della zona infetta delimitata dall’Unione Europea. Questi atteggiamenti, che abbiamo chiesto alla Regione di voler verificare, stanno provocando turbative di mercato e ingenerando fenomeni speculativi che danneggiano pesantemente le imprese agricole e di allevamento, già duramente colpite dall’aumento dei costi produttivi per il rincaro dell’energia tra materie prime per l’alimentazione degli animali”.Confagricoltura Alessandria ribadisce quindi in una nota l’assoluta necessità di un attento monitoraggio dell’evoluzione della situazione, invitando ancora una volta tutti gli enti responsabili a voler attivare idonee misure di prevenzione della diffusione del contagio e, parallelamente, un immediato piano di contenimento dei cinghiali per arginare l’emergenza.