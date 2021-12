Mercoledì 22 dicembre 2021 - 22:45

A Milano “La Via Elettrica – Kids drive the change” di Be Charge

Trasporta bambini nel mondo della mobilità sostenibile durante il Natale

Roma, 22 dic. (askanews) – Trasportare i più piccoli nel mondo della mobilità sostenibile in occasione delle festività natalizie, invitandoli a scoprire la nuova prospettiva dell’elettrico. Questo l’obiettivo alla base della campagna di comunicazione “La Via Elettrica – Kids drive the change” ideata da Be Charge – società di Eni gas e luce, che dal 2022 si chiamerà Plenitude – operatore integrato per la mobilità elettrica che sta realizzando una delle più capillari infrastrutture di ricarica pubblica in Italia. Un progetto, si legge in una nota, che si arricchisce di un’edizione natalizia rivolta proprio ai più piccoli e alle loro famiglie. Grazie a una pista lunga 60 metri che sarà aperta al pubblico dal 17 al 23 dicembre in Piazza Gae Aulenti, nel cuore di Milano, bambini e adulti potranno testare con mano il futuro della mobilità all’interno di un vero e proprio percorso esperienziale che simboleggia un racconto verso la piena transizione elettrica e al tempo stesso una realtà che permette già oggi di viaggiare in tutta Italia, ricaricando la propria auto elettrica grazie a un’infrastruttura sempre più diffusa.“Abbiamo deciso di estendere la nostra campagna di comunicazione della Via Elettrica ai bambini perché sono proprio loro, grazie a entusiasmo e carica positiva irrefrenabile, a guidare il cambiamento del futuro. Esattamente quell’energia che ci consentirà di costruire assieme un pianeta migliore – ha dichiarato Alice Colombo, Head of Marketing di Be Charge – Grazie a Kids drive the change vogliamo riscoprire insieme ai più piccoli quell’entusiasmo che è alla base di ogni cambiamento, condividendolo con la città di Milano durante il periodo natalizio. Un’occasione utile per essere tutti partecipi della transizione energetica in atto”.Be Charge, con oltre 6mila punti di ricarica sparsi su tutto il territorio nazionale, sta contribuendo attivamente allo sviluppo e alla crescita della mobilità elettrica in Italia attraverso un’infrastruttura veloce, tecnologicamente avanzata, affidabile e accessibile. Un brand che guarda al presente con l’entusiasmo dei pionieri e con l’energia di chi vuole profondamente un cambiamento.