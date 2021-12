Lunedì 20 dicembre 2021 - 14:51

Nespresso e Banco alimentare Lazio: in 2021 donati 224 q.li riso

Equivalenti a 250mila piatti di riso per strutture caritative

CONDIVIDI SU:





















Roma, 20 dic. (askanews) – Per il 20 dicembre, la Giornata internazionale della Solidarietà umana, Nespresso torna a fianco del Banco Alimentare del Lazio attraverso il progetto “Da Chicco a Chicco”, che quest’anno compie 10 anni, creato da Nespresso per il recupero e il riciclo delle capsule di caffè esauste in alluminio. Attraverso “Da Chicco a Chicco”, infatti, Nespresso è riuscita a donare quest’anno a Banco Alimentare del Lazio 224 quintali di riso, equivalenti a 250.000 piatti di riso (1 piatto = 90gr), che rappresentano un aiuto concreto per le 450 strutture caritative e le 110.000 persone in difficoltà che si rivolgono ogni anno a Banco Alimentare del Lazio.Con “Da Chicco a Chicco”, Nespresso e Banco Alimentare del Lazio hanno intrapreso nel 2020 un percorso condiviso che si è posto l’obiettivo di creare valore per la società e l’ambiente e che ha consentito, finora, di offrire all’associazione 424 quintali di riso, l’equivalente di oltre 470.000 di piatti di riso, che – sommati a quelli offerti a Banco Alimentare della Lombardia -, hanno permesso di raggiungere oltre 4.000 quintali di riso donati attraverso il progetto “Da Chicco a Chicco”, permettendo di supportare circa 300.000 persone e 1.600 strutture caritative ogni anno. Un impegno che da 10 anni Nespresso porta avanti per il territorio nel quale opera, l’Italia, e che si esprime anche attraverso il programma “Nespresso per l’Italia” nel quale il progetto “Da Chicco a Chicco” rientra, con diverse iniziative a sostegno del nostro Paese.Un circolo virtuoso che, finora, ha consentito di recuperare oltre 6.500 tonnellate di capsule usate, circa 400 tonnellate di alluminio e oltre 3.300 tonnellate di caffè esausto? in 10 anni. Dati che risultano costantemente in crescita considerando infatti le 350 tonnellate di alluminio raccolte fino al 2020, con un incremento quindi del +14% e un ulteriore aumento del +24% sulle tonnellate di caffè esausto, che si attestano su 3.300 (2.700 fino al 2020).