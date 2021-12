Giovedì 16 dicembre 2021 - 12:35

Prandini: a Natale in difficoltà 4,8 milioni di poveri

Al via la spesa sospesa nei mercati di Campagna Amica

Roma, 16 dic. (askanews) – “Sono oltre 4,8 milioni i poveri in Italia che per le feste di Natale sono costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid”. Lo ha detto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nella relazione di apertura dell’assemblea di Coldiretti, spiegando che in Italia siamo “di fronte ad una emergenza senza precedenti: serve responsabilità di imprese e lavoratori per allargare il fronte della solidarietà e dare la possibilità di trascorrere un Natale sereno a tutti i cittadini”.“Se la maggioranza degli italiani si è salvata dal disagio sociale in pandemia tra sussidi statali e trasferimenti intra-familiari almeno 4,8 milioni di italiani – sottolinea Prandini – sono a rischio povertà alimentare nei prossimi mesi. E guardando al futuro prossimo – precisa Prandini – oltre alle persone a rischio povertà alimentare, vi è un 17,4% degli italiani che per paura di non farcela dovrà limitarsi alle sole spese basic, tra casa e alimentazione”.Di fronte a questa situazione “riteniamo – ha detto – che non bastino i sussidi dello Stato, gli aiuti delle famiglie e l’impegno senza sosta delle associazioni impegnate tradizionalmente nelle attività di volontariato ma occorre – afferma Prandini – anche l’impegno di tutte le forze sociali”.Intanto, gli agricoltori di Coldiretti sono mobilitati in tutta Italia con l’iniziativa la “Spesa sospesa del contadino” nei mercati di Campagna Amica. Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica diffusi lungo la Penisola possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose.