Giovedì 16 dicembre 2021 - 08:57

Oggi lo sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra

Manifestazione a Roma e iniziative a Bari, Cagliari, Milano e Palermo

Roma, 16 dic. (askanews) – Sciopero generale di 8 ore, oggi, proclamato da Cgil e Uil “contro una legge di bilancio inadeguata e ingiusta” con manifestazione nazionale a Roma e iniziative interregionali in altre 4 città, Bari, Cagliari, Milano e Palermo. Dallo sciopero è esonerato il settore della sanità pubblica e privata, comprese le Rsa, per “salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica”.Per Cgil e Uil le legge di bilancio e i provvedimenti messi in campo dal governo “non danno risposte sufficienti. Vogliamo – è l’appello dei due sindacati – dei cambiamenti concreti per le lavoratrici e i lavoratori, i pensionati e le pensionate e per rafforzare la coesione sociale e territoriale”.Alla manifestazione nazionale di Roma, convocata a Piazza del Popolo alle ore 10, intervengono, tra gli altri, Maurizio Landini, segretario generale Cgil e PierPaolo Bombardieri, segretario generale Uil. Qui confluiscono le delegazioni di Lazio, Campania, Toscana, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, Romagna. Prevista una diretta streaming dalle ore 10.A Bari la manifestazione si svolge in Piazza Prefettura alle ore 9.30 con la partecipazione delle delegazioni di Puglia, Molise, Basilicata, Calabria. Previsti, tra gli altri, gli interventi di Gianna Fracassi, vice segretaria generale Cgil e Domenico Proietti, segretario confederale Uil.A Milano la manifestazione è in Piazza Castello alle ore 9, al corteo confluiscono le delegazioni di Lombardia, Piemonte, Liguria, Trento e Bolzano, Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia. Al comizio di Piazza Sempione all’Arco della Paceintervengono, tra gli altri, Tania Scacchetti, segretaria confederale Cgil e Ivana Veronese, segretaria confederale Uil.A Cagliari l’iniziativa è in Piazza dei Centomila dove interviene Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil.Alla manifestazione di Palermo, convocata alle 9.30 in Piazza Verdi, l’intervento per la segreteria confederale della Cgil è affidato a Emilio Miceli.Per tutte le manifestazioni interregionali è previsto alle 11.45 il collegamento video con Piazza del Popolo per le conclusioni di Landini e Bombardieri.Mlp/Int5