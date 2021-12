Giovedì 16 dicembre 2021 - 12:28

Giansanti: Hubfarm aiuterà produttività e competitività

Darà a produttori elementi per produrre meglio in modo sostenibile

Roma, 16 dic. (askanews) – “L’agricoltura del futuro dovrà accompagnare gli agricoltori verso due modelli di produzione. Uno sempre più incentrato verso i temi dei beni primari e quello lo sappiamo fare. Dall’altro dobbiamo essere attori protagonisti verso nuovi modelli di ecologia. In questa nuova transizione che tutti noi stiamo vivendo, l’agricoltura deve avere un ruolo straordinario”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’assemblea dell’associazione in cui è stato presentato il progetto Hubfarm.“Confagricoltura presenta oggi – ha aggiunto – un progetto di innovazione che punta a trasferire le migliori tecnologie che ci sono per poter dare agli agricoltori mezzi e strumenti per produrre certamente di più, farlo in maniera sempre più sostenibile con una forte attenzione alla transizione ecologica ed energetica soprattutto. In questo percorso Hubfarm darà quindi tutti quegli elementi agli imprenditori per essere più produttivi, più competitivi e fortemente rispettosi dell’ambiente”.“Oggi intanto presentiamo due partner, Reale Mutua e Microsoft, ma ci sono tanti altri partner di livello e standing internazionale che collaboreranno con noi. Abbiamo voluto a fianco a noi per le migliori aziende agricole solo i migliori. Nei prossimi mesi comunicheremo definitivamente quali saranno i nostri partner”, ha concluso Giansanti. Fco