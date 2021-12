Giovedì 16 dicembre 2021 - 12:39

Aceto balsamico sloveno, presto cabina regia interministeriale

Centinaio: e avvio procedura infrazione prevista dal Trattato

CONDIVIDI SU:





















Roma, 16 dic. (askanews) – Questione slovena ancora in primo piano per il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena che ieri 15 ha riunito i propri soci per l’assemblea di fine anno, durante la quale si è parlato dello stato avanzamento lavori del Passaporto Digitale, dell’aggiornamento in materia di tutela legale delle Denominazione e presentato i dati relativi alle attività di monitoraggio e vigilanza digitale svolta nel 2021.Il focus principale si è concentrato sulla spinosa questione della norma tecnica slovena relativa alla produzione e commercializzazione di Aceto Balsamico, sulla quale le istituzioni italiane hanno espresso la ferma intenzione di intervenire anche a costo di attivare la procedura di infrazione prevista dal Trattato.Tra i maggiori sostenitori dell’importanza di contrastare l’iniziativa legislativa della Slovenia – che a luglio ha introdotto nel proprio ordinamento una norma in palese violazione del diritto comunitario – c’è il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio, che ieri è tornato a ribadire l’importanza dell’impegno congiunto delle Istituzioni, del mondo politico e del Consorzio: “Nelle prossime settimane – ha detto – chiederemo al Presidente del Consiglio, di autorizzare l’avvio della procedura d’infrazione prevista dal Trattato”.Inoltre, ha aggiunto il sottosegretario “stiamo lavorando su un doppio canale: uno istituzionale con la Presidenza del Consiglio ed uno più prettamente Mipaaf insieme ad ICQRF. Inoltre, vorremmo a breve istituzionalizzare una cabina di regia a livello nazionale interministeriale, per coinvolgere non solo il Mipaaf ma anche il MISE, il Ministero degli Esteri e di volta in volta i ministeri interessati, nella creazione di una task force che ci permetta di essere pronti e reattivi se e quando ci troveremo di fronte a situazioni analoghe”.