R. Piemonte: riso danneggiato da nuva Pac, serve compensazione

Con misure specifiche e il rinnovo dei dazi su riso asiatico

Roma, 15 dic. (askanews) – Il taglio previsto nella futura Pac, Politica agricola comune, di circa il 47% di contributi alla risicoltura va a penalizzare fortemente il comparto risicolo a livello nazionale e piemontese in particolare, visto che l’Italia produce metà del riso europeo e il Piemonte produce oltre il 50% del riso italiano, collocandosi al primo posto tra le regioni. Gli ettari coltivati a riso in Piemonte e nelle province sono in totale 116.122 sul totale di 227.038 ettari coltivati in Italia.“Subiamo inoltre la concorrenza del riso asiatico che arriva sui nostri scaffali senza sottostare alle clausole di salvaguardia e per questo il Piemonte chiederemo nuovamente di rinnovare i dazi a livello comunitario”: lo ha detto l’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa.Nel corso dell’ultimo incontro con il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, il Piemonte insieme alla Lombardia ha proposto un ecoschema legato al riso, sostenuto anche dall’Ente Risi e ha chiesto un aumento dell’accoppiato riso.La proposta del ministro, che tra i 5 eco schemi allo studio nel Psn ha citato anche il riso, potrebbe quindi prevedere un aumento dello stanziamento sul sostegno accoppiato del riso “che risponde in parte alle nostre richieste per recuperare le risorse perse – prosegue l’assessore Protopapa – Il riso italiano è un un prodotto che sul mercato internazionale si distingue per qualità e per la sicurezza alimentare garantita nelle produzioni, e la produzione del riso in Piemonte si distingue anche per un’eccellenza certificata Dop, per questo siamo impegnati a difendere le nostre proposte e nel merito abbiamo anche richiesto di inserire misure specifiche a sostegno dei nostri risicoltori nella futura programmazione di sviluppo rurale”.