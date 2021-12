Martedì 14 dicembre 2021 - 02:31

Turismo,nella Murgia a parlare di vino con Associaz. Puglia in Rosè

Nettis: nuovo progetto Destination Managment System per enoturismo

Roma, 13 dic. (askanews) – Dall’Associazione Puglia in Rose’ un progetto ambizioso anche per l’enoturismo in Puglia dopo essere stata la prima a scommettere sui vini rosati che ora stanno cambiando le preferenze dei wine lovers tanto da disegnare in tutta Italia la “vie en rose” del vino.“Stiamo per diventare un’Agenzia specifica per l’Enoturismo, afferma ad Askanews Lucia Nettis, direttrice dell’Associazione che raggruppa le cantine pugliesi presenti nel mondo del vino “rosa” proprio mentre sta per raggiungere New York dopo due anni di assenza per via del Covid-19. Nella Grande Mela organizziamo una masterclass virtuale dal 13 al 18 dicembre, più una serie di eventi: saremo con i sommelier internazionali per una masterclass “social” sui vini pugliesi sia rosati che rossi, con Gianfranco Sorrentino, che è il proprietario del Gattopardo, che si trova proprio di fronte al MO.MA. Questo significa per noi, avere grande visibilità, continua Nettis. Presentiamo i rosati dell’annata 2020 e i rossi Terre Carsiche, Grotte di Castellana, il Primitivo di Gioia del Colle, le Grotte D’Alessandro, Torrevento. Inoltre, abbiamo messo a punto “La notte in rosè” sull’ Hudson River, e “The Eataly Event”, al Flatiron Building con Oscar Farinetti”.Ai nastri di partenza inoltre, Puglia Rosè Lifestyle, dedicato alle donne e gestito dalle donne. “Un progetto pensato per viaggi di cinque giorni se enoturisti provenienti dall’Europa, o di dieci come target per viaggi dagli Usa. Un’esperienza “frizzante”, “leggera”, come il vino rosè. Stiamo infatti diventando DMS, vale a dire Destination Managment System, una organizzazione che mette a punto esperienze in Puglia legate al territorio”, prosegue Nettis. “Noi siamo specializzati in vini rosati, avendo rapporti negli Usa, a New York, a Miami in particolare ma anche in Europa a Stoccolma per esempio e stiamo pensando in “lifestyle rosè” proponendo un pacchetto turistico in cui un’Associazione molto importante, come les Dames D’Ecoffier, che raggruppa chef, professoresse universitarie, esperte del mondo del vino, fa da apripista per un viaggio non basico, ma per cercare di avvicinare alle turiste una Puglia sconosciuta”. Si tratta di una organizzazione culinaria composta da donne che ha tra le sue finalità il tutoraggio aiutando le altre donne ad avere successo. “La nostra idea è di portare le visitatrici nelle terre meno turistiche come nella Murgia Classica, da Gravina a Matera, anche se Matera si prova in Basilicata e non in Puglia. Altro itinerario originale è quello delle Terre Carsiche, avvicinando al pubblico degli enoturisti le masserie medievali di Manduria, portando nei vigneti i wine lowers a passeggio tra i filari di nostri vitigni e visitando le vinerie medievali. Sono tour al di fuori dai circuiti tradizionali ma densi della storia della Puglia più sconosciuta. Ogni giorno, un’esperienza diversa nella Puglia più nascosta e per questo 365 giorni di “exsperience” differenti, come i laboratori di ceramica, la coltura delle bacche mediterranee, la ricerca delle erbe selvatiche, il laboratorio di gin, o un laboratorio sulla birra. In Puglia, afferma, abbiamo 4 birrerie ed è interessante cercare di divulgare questo mondo anche all’esterno. Poi ci sono gli artigiani del merletto, gli artigiani della cartapesta, e tutto questo verrà proposto ai tour operator. Un altro itinerario interessante è quello “Alla ricerca della Puglia esoterica”, la nostra, conclude Nettis, è una regione piena di storia vera, derivata dall’esperienza dei vari miracoli che si rappresentano nelle feste patronali, come nella festa di San Cataldo per esempio, ma ci sono tante storie da recuperare e da raccontare ad un pubblico attento e desideroso di conoscenza”.