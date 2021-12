Martedì 14 dicembre 2021 - 13:59

Starting Finance porta l’educazione finanziaria sulla neve di Cortina

Presentato il Winter Bootcamp 2021

Roma, 14 dic. (askanews) – È stato presentato ieri alla conferenza stampa presso l’Hotel de la Poste di Cortina d’Ampezzo il “Winter Bootcamp” organizzato da Starting Finance, che si terrà a Cortina d’Ampezzo dal 15 al 18 dicembre.Dopo il grande seguito del Summer Bootcamp, organizzato questa estate da Starting Finance a Rimini dove è stata riunita una grande community italiana di appassionati di finanza, la startup di fintech il cui obiettivo è avvicinare le nuove generazioni al mondo economico e finanziario rinnova con successo la sua formula con questa edizione invernale a Cortina D’Ampezzo, tra workshops con esperti, simulazioni di investimenti e rigeneranti sciate sulle Alpi del Veneto.Protagonisti 60 partecipanti, rigorosamente under 35, che per giorni potranno discutere di finanza, formarsi, informarsi, condividere esperienze e incontrare le migliori menti dell’alta finanza italiana e internazionale, ma anche sciare e rilassarsi tra spa e aperitivi.Durante i 4 giorni di lavori i team saranno seguiti da vertici del settore a livello nazionale e internazionale. Rispetto all’edizione Summer, per il Winter Bootcamp Starting Finance ha aumentato la platea di ospiti; è tornato Paolo Basilico (AD di Samhita Investment e fondatore del Gruppo Kairos) e Mauro Moretti (Fondatore di AtypicalPartner e Managing Partner di Three Hills Capital Partner), a cui si aggiungono Alessandro Benetton, fondatore e Presidente di 21Invest, Remo Ruffini, Presidente di Moncler, Marco Stevanato, Presidente Arsenale SGR, ed altri ospiti di assoluto prestigio.I partecipanti si metteranno in gioco con una challenge aziendale a squadre incentrata sulla risoluzione di un business case in cui sviluppare e dimostrare le capacità di leadership, teamworking e creatività. I vincitori si recheranno a Dublino a visitare l’headquarter di Google, un’occasione unica per conoscerne il management e apprendere da vicino cosa significa dirigere una grande azienda e lavorare in un contesto di innovazione costante.“Un evento organizzato dai giovani per i giovani e per questo caratterizzato da una bellissima energia. Durante i quattro giorni ci sarà l’occasione di parlare di economia, di formazione e di crescita e Cortina, capitale dello sport e del turismo, è una cornice perfetta per farlo” ha dichiarato Alessandro Benetton.Entusiasta dell’iniziativa anche Paolo Basilico che ha dichiarato: “Fare educazione finanziaria in Italia è fondamentale, il nostro Paese è ai livelli più bassi in Europa in questo ambito, e i ragazzi di Starting Finance riescono a farla con entusiasmo e passione. Tutti abbiamo a che fare con scelte di investimento nella vita di tutti i giorni ed è importante sapere cos’è il denaro e come gestirlo”Il successo dell’adesione a questa edizione invernale sottolinea come anche in Italia sia possibile coniugare il mondo finanziario con quello ludico e ricreativo, coniugando la partecipazione a panel, attività di networking, Masterclass con super ospiti di banche d’investimento ed esperti di trading internazionale e gestori di fondi da miliardi di euro ad attività di relax tra la neve.