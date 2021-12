Martedì 14 dicembre 2021 - 15:10

Pinot Grigio Doc delle Venezie: in 2021 imbottigliato +6%

Bene campagna di promozione in Uk, Usa e Nord Europa

Roma, 14 dic. (askanews) – Crescono imbottigliamenti e certificazioni nei primi 9 mesi del 2021 per il Pinot Grigio Doc delle Venezie. Nel periodo gennaio-novembre 2021 la più grande denominazione a livello nazionale del Pinot grigio che, con i suoi circa 27 mila ettari di vigneto, riunisce gli operatori della filiera produttiva del Pinot grigio DOC di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento, registra un +6% di imbottigliato, ovvero + 97.322 hl sullo stesso periodo del 2020, per un totale di ben 1.728.517 hl messi bottiglia ad una media di 157.138 hl/mese (oggi al 98,7% di tutto il Pinot grigio DOC imbottigliato nel 2020).E la nuova stagione produttiva, iniziata già a settembre con un anticipo di un mese rispetto allo scorso anno (e di due rispetto al 2019), si traduce in oltre 94mila ettolitri messi in bottiglia nell’ultimo trimestre.Fa ben sperare anche il trend delle certificazioni che, a poche settimane dalla fine dell’anno, vede già certificato tra settembre e novembre – esclusivamente dall’ultima campagna produttiva – un totale di 362.855 hl, 206.647 dei quali sono stati certificati nel solo mese di novembre, che registra il valore più alto di sempre pari a un +22% di certificazioni sullo stesso periodo del 2020.Inoltre, a novembre il Pinot grigio delle Venezie ha chiuso anche il tour istituzionale e informativo promosso dal Consorzio di Tutela in Nord Europa, USA e UK, primi partner commerciali della Denominazione, che assorbono insieme oltre il 70% dell’intera produzione.