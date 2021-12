Venerdì 10 dicembre 2021 - 18:51

TAP Air Portugal estende “Book With Confidence” fino al 28 febbraio

Rafforza competitività su mercato italiano per Portogallo e America

CONDIVIDI SU:





















Roma, 10 dic. (askanews) – TAP Air Portugal annuncia la proroga di “Book with Confidence” fino al 28 febbraio 2022, consentendo da ora anche il cambio per tutte le tipologie di tariffe, TAP|Discount inclusa, e offrendo quindi una flessibilità ancora più ampia ai propri passeggeri. A volte, si legge in una nota, la situazione contingente porta a dover cambiare i propri piani e TAP dà la possibilità di viaggiare in tutta tranquillità, sapendo che se si effettua una prenotazione entro il 28 febbraio 2022 è possibile modificare gratuitamente data e destinazione.TAP è la compagnia aerea dell’Atlantico e via Lisbona si possono raggiungere il Nord America, il Brasile, l’Africa e le nuove destinazioni di Punta Cana e Cancun, a bordo degli innovativi Airbus, nel massimo del comfort, potendo usufruire dello Stopover gratis in Portogallo.Il network di TAP sempre più capillare in Italia. Grazie al codeshare fra TAP e ITA Airways, i passeggeri italiani possono scegliere di partire oltre che da Roma, Milano e Venezia, operate direttamente dal vettore portoghese, anche da 11 aeroporti aggiuntivi: Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona. La competitività sul mercato italiano è inoltre rafforzata dall’accordo con AccesRail e il conseguente Codeshare con Trenitalia, che consente di avere nello stesso biglietto la combinazione treno ad alta velocità-aereo, iniziando o terminando il viaggio nelle stazioni centrali di numerose città.La salute e la sicurezza sono una priorità per TAP, che garantisce ai propri passeggeri un ambiente Clean & Safe in tutte le fasi del viaggio. Consulta il nuovo tool sulle restrizioni causa Covid e i requisiti di ingresso per le destinazioni servite dal vettore portoghese.