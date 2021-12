Giovedì 9 dicembre 2021 - 14:40

Strategie per mais sostenibile, convegno di Condifesa Lombardia

Il 14 dicembre, focus sul territorio del Nord Est

Roma, 9 dic. (askanews) – “Agrotecniche Sostenibili: quali strategie per il mais”: se ne parla al convegno sull’agricoltura conservativa di Condifesa Lombardia Nord-Est. Il mais è una coltura fondamentale, specie per una provincia a forte impronta agricola e zootecnica come Brescia, dove il mais rappresenta la coltura principe con oltre 70 mila ettari dedicati.L’appuntamento è in programma per martedì 14 dicembre a partire dalle 8.30 ed è organizzato dal Condifesa bresciano, che gestisce le polizze agevolate per l’assicurazione dei raccolti agricoli, associando oltre 4634 aziende (anche a Lecco, Como, Sondrio e Varese). In programma una full immersion sul futuro sostenibile del mais: tema che va ad incrociarsi quasi inevitabilmente con le problematiche legate alle incognite climatiche, che pesano in modo sempre maggiore sulla coltivazione dell'”oro giallo”, sia alle dinamiche speculative che da ormai diversi mesi stanno investendo il comparto con un continuo rincaro di quotazioni.“Il Convegno di Montichiari segna innanzitutto il ritorno alle attività in presenza dopo che le difficoltà del 2020 legate all’emergenza pandemica ci hanno costretto a ripiegare sullo streaming – ha detto il presidente Giacomo Lussignoli, affiancato dal direttore Fernando Galvan, presentando il convegno nella sede di Coldiretti Brescia con il direttore Massimo Albano – Un segnale importante di ripartenza per un evento che ancora una volta va a coronare un’annata fortemente positiva per Condifesa Lombardia Nord-Est: nel 2021 i soci sono cresciuti di oltre 300 unità, i valori assicurati hanno raggiunto quota 415 milioni di euro con un incremento del 12% sul 2020, per oltre 20 milioni di premi pagati dalle compagnie di assicurazione”.