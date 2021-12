Martedì 7 dicembre 2021 - 18:24

R. Lazio: altri 282 mln per anni 2021-22 del Psr regionale

Testo adottato oggi in Giunta

Roma, 7 dic. (askanews) – “Abbiamo adottato oggi in Giunta il testo approvato dalla Commissione europea di estensione del nostro Programma di Sviluppo Rurale per un ulteriore biennio, sino quindi al 31 dicembre 2022. Con questa presa d’atto della modifica PSR Lazio vengono stanziati ulteriori 282 milioni di euro per il prossimo biennio”. Così in una nota l’assessora ad Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.Mentre gli altri Fondi SIE hanno già avviato la nuova programmazione 2021-2027, per il Fondo FEASR è stato infatti approvato un periodo transitorio alle attuali condizioni normative, attingendo sia alla corrispondente dotazione del bilancio comunitario, sia alle risorse aggiuntive stanziate dall’Unione Europea a titolo di strumento per la ripresa European Recovery Instrument (EURI), a seguito della crisi causata dal COVID-19.“Con questa ultima versione – aggiunge Onorati – proseguiamo nell’azione di contrasto alla pandemia, potenziando le misure ritenute più idonee a soddisfare il bisogno di liquidità delle imprese agricole, e, al tempo stesso, proiettandoci verso i più ambiziosi obiettivi ambientali e climatici definiti dal Green Deal europeo per la programmazione 2023-2027. Stiamo inoltre partecipando come Regione a tutti i tavoli nazionali di discussione del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027 predisponendo i passaggi fondamentali a una sua migliore definizione: analisi, definizione e gerarchizzazione dei fabbisogni”.