Giovedì 2 dicembre 2021 - 12:43

Comitato nazionale vini, Michele Zanardo nominato vicepresidente

Centinaio: riconosciuto il merito

Roma, 2 dic. (askanews) – Michele Zanardo è stato nominato vice presidente vicario con attività di supporto del Comitato nazionale Vini Dop e Igp e, per il triennio 2021/2024, affiancherà dunque il presidente Attilio Scienza.“È stato riconosciuto il merito e Michele Zanardo è stato chiamato a svolgere il ruolo di vice presidente vicario del Comitato nazionale Vini Dop e Igp con funzioni operative. È la dimostrazione dell’importante lavoro svolto nel precedente triennio in qualità di presidente”, ha commentato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.“Sono sicuro che in questo suo nuovo ruolo continuerà a dare un prezioso contributo a tutto il settore. Mi fa piacere che possa mettere la sua esperienza e competenza a disposizione della filiera che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro Made in Italy e che ha bisogno di tutto il sostegno possibile per continuare a crescere e a consolidare la sua leadership a livello mondiale”, ha concluso Centinaio.