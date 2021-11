Martedì 30 novembre 2021 - 13:59

Ristorazione, Fipe: 2021 ancora in calo di 20-25 mld su 2019

Calugi: normalità non prima del 2023. Stimiamo chiusura 15mila imprese

Milano, 30 nov. (askanews) – “La stima che noi facciamo è che di quei 34 miliardi che abbiamo perso lo scorso anno ne recupereremo circa 10 e chiuderemo con un 20-25 miliardi in meno rispetto al 2019”. E’ quanto ha anticipato Roberto Calugi, direttore generale della Fipe, la Federazione italiana pubblici esercenti, in occasione della conferenza stampa dell’Istituto italiano alimenti surgelati sull’importanza dell’asterisco nei menù dei ristoranti, aggiungendo che “Se non escono fuori nuove varianti o situazioni di pericolosità noi prima del 2023 non torniamo alla normalità”.Questi dati, stima la Fipe, porteranno alla “chiusura di 15 mila imprese cosa che si riverbera in maniera importante sul settore agroalimentare perchè siamo il principale acquirente del Paese con più di 20 miliardi di acquisti ogni anno”. I risultati 2021 sono il frutto di un anno a singhiozzo per la ristorazione italiana: “Il 2021 ha visto un’estate che, con l’eccezione dei centri storici e delle città d’arte, è andata bene anzi direi molto bene soprattutto per le zone di mare e montagna – ha sottolineato Calugi – ma non dimentichiamo che nei primi quattro mesi dell’anno noi siamo stati chiusi”.La necessità dunque di non prevedere nuove restrizioni o chiusure per il comparto è fondamentale: “Stiamo sostenendo la campagna vaccinale e stiamo sostenendo, a volte andando contro qualche post di Facebook di chi sa tutto nella vita, il super green pass – ha ribadito – perchè per noi chiudere non è una opzione conciliabile”.