Lunedì 29 novembre 2021 - 10:58

Uova cage free, Gros si impegna a non venderle più entro il 2024

Il gruppo ha 12 insegne di supermercati e oltre 150 punti vendita

CONDIVIDI SU:





















Roma, 29 nov. (askanews) – Gros si impegna a non vendere più uova da galline allevate in gabbia entro il 2024. A partire da maggio del 2021, Animal Equality ha rivolto una campagna all’azienda romana Gros con la richiesta di pubblicare un impegno sul sito a non rifornirsi da allevamenti di galline allevate in gabbia e da sistemi combinati. A seguito della campagna e del lavoro del dipartimento di sensibilizzazione aziendale di Animal Equality, Gros ha dichiarato di aver preso le distanze dalle uova da galline in gabbia.Gros è un gruppo di distribuzione che riunisce 12 insegne di supermercati con oltre 150 punti vendita distribuiti sul territorio di Roma e provincia e la sua politica di benessere animale avrà un impatto su circa 500.000 animali.Con la pubblicazione della policy Gros, e tutte le insegne del gruppo, si impegnano ad eliminare totalmente dal proprio approvvigionamento uova (in guscio, liquide e ovoprodotti) provenienti da allevamenti in gabbia entro il 2024. Inoltre, hanno dichiarato che – in parallelo a quanto sopra evidenziato e compatibilmente con il graduale ammodernamento degli standard di allevamento – il gruppo Gros inizierà un percorso di lavoro sui sistemi combinati affinché anche questi siano eliminati dal proprio approvvigionamento.