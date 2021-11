Lunedì 29 novembre 2021 - 12:33

Confeuro: bene cooperazione Italia-Francia su Nutriscore

Anche Oltralpe preoccupazione per sorte prodotti tipici

CONDIVIDI SU:





















Roma, 29 nov. (askanews) – Il tavolo di lavoro tra Italia e Francia, istituito per cambiare il Nutriscore e proteggere denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche, “è un primo risultato concreto Trattato del Quirinale firmato la settimana scorsa”: così dichiara Andrea Michele Tiso, presidente nazionale Confeuro. “Come avevamo auspicato – aggiunge – si è deciso di andare nella direzione di una più stretta cooperazione tra i due Paesi, entrambi forti di una cultura agroalimentare apprezzata in tutto il mondo”.“Anche Oltralpe sta maturando l’idea che assegnare un punteggio legato alla salubrità dei cibi potrebbe penalizzare molti prodotti tipici, per fare spazio ad alimenti di tipo industriale – continua Tiso – Con l’etichetta a semaforo si otterrebbero due effetti indesiderati: il consumatore verrebbe condizionato in modo indebito nelle sue scelte, mentre i prodotti avvantaggiati non sarebbero certamente i più salutari solo per il fatto di essere contrassegnati con il colore verde”.Da avversaria, la Francia potrebbe quindi diventare alleata dell’Italia nella battaglia sulle etichette alimentari. “Unendo le loro forze, due Paesi di tale peso possono influenzare il processo decisionale anche a livello europeo, aprendo la strada a un sistema di etichettatura finalizzato a informare i consumatori senza condizionarli”, conclude.