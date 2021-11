Mercoledì 17 novembre 2021 - 11:24

Psr Piemonte: aperto bando 9,2 mln per riduzione emissioni

Di gas serra e ammoniaca a favore delle aziende agricole

CONDIVIDI SU:





















Roma, 17 nov. (askanews) – L’assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte ha aperto il bando 2021 relativo all’operazione 4.1.3 del Programma di sviluppo rurale del Piemonte “Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera”, rivolto a migliorare la sostenibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento.Il bando può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 9,2 milioni di euro per sostenere l’ottimizzazione delle strutture di allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, la dotazione aziendale di attrezzature, impianti e macchine per una gestione efficiente degli effluenti e digestati medesimi e la loro distribuzione in campo per l’utilizzo agronomico con tecniche a bassa emissività, con l’obiettivo di ridurne le emissioni in atmosfera, in particolare quelle di ammoniaca, un precursore del particolato fine.Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli e i giovani agricoltori, singoli o associati. Il bando scade il 15 febbraio 2022. “Con l’Operazione 4.1.3 il PSR sostiene le aziende agricole che scelgono di migliorare le proprie performance ambientali, adottando tecniche di concimazione organica a basso impatto ambientale, tra cui quelle ammesse anche in caso di semaforo antismog acceso, e in generale di rendere più efficiente la gestione della fertilizzazione, riducendo così anche i costi colturali”, dichiarano in una nota il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.