Mercoledì 17 novembre 2021

Coldiretti Sicilia: nei campi danni incalcolabili per maltempo

Ripensare a tutela struttura del territorio e corsi d'acqua

Roma, 17 nov. (askanews) – Terreni pronti per la semina ma completamente allagati, interi agrumeti sommersi di acqua, stalle e capannoni scoperchiati e strade per raggiungere le aziende totalmente impraticabili. E’ la fotografia della situazione in Sicilia fatta da Coldiretti Sicilia, che denuncia danni incalcolabili nell’isola, dove in un solo giorno si sono abbattuti ben 7 eventi estremi tra grandinate, nubifragi e trombe d’aria.Molte aziende non possono ancora essere raggiunte per le grandi difficoltà della viabilità per cui è ancora impossibile fare una verifica dello stato delle produzioni agricole, sottolinea la Coldiretti. Dopo l’emergenza “serve avviare immediatamente la ricognizione dei danni per delimitare le zone colpite e dichiarare lo stato di calamità naturale” chiede la Coldiretti, chiedendo al contempo di “ripensare a una tutela strutturale del territorio che garantisca una manutenzione continua di tutti i torrenti e corsi d’acqua”.