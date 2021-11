Martedì 16 novembre 2021 - 10:44

Il 21 novembre le Città del Vino eleggono il nuovo presidente

Floriano Zambon è stato in carica per sei anni

Roma, 16 nov. (askanews) – Domenica 21 novembre, a Barolo, sindaci, assessori e amministratori dei 460 Comuni enoturistici d’Italia si riuniscono per la Convention d’Autunno, dal 19 al 21 novembre e per l’elezione del nuovo presidente di Citt del Vino.Si chiude così la presidenza di Floriano Zambon: una carica durata sei anni, durante la quale sono arrivati anche la legge nazionale sull’enoturismo, il riconoscimento delle colline patrimonio Unesco del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e la nascita del progetto culturale ed enoturistico “Città Italiana del Vino”. Zambon, è il presidente che è rimasto in carica più a lungo (dal 2004 al 2007, poi di nuovo per due mandati dal 2015 al 2021).Nel 2021 è stata proprio Barolo la “Città Italiana del Vino”, ma tra un mese il testimone passerà a Duino Aurisina (Trieste), che ha realizzato un progetto che mette in rete le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia e delle vicine Slovenia e Croazia, in un’ottica europea e transfrontaliera: un ricco programma d’eventi culturali ed enoturistici per un anno intero, con uno sguardo a “Gorizia e Nova Gorica 2025 Capitale Europea della Cultura” e allo sviluppo sostenibile di Agenda 2030.Durante l’assemblea sarà ufficialmente annunciata anche la nomina del nuovo presidente degli Ambasciatori delle Città del Vino, una figura che guiderà una rete di personalità che si sono distinte negli anni con un costante impegno verso i territori enoturistici o nei rispettivi ambiti professionali: sono 154 gli Ambasciatori (ex sindaci, ex assessori, amministratori) e altri 60 gli Ambasciatori “emeriti”, provenienti dal mondo della scienza, della cultura, dell’arte e dello sport.