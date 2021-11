Giovedì 11 novembre 2021 - 18:57

Xylella, Battistoni: accordo totale su rimodulazione risorse piano

Clima di grande collaborazione e ascolto reciproco

Roma, 11 nov. (askanews) – “Alla prima riunione operativa del Tavolo di Coordinamento di azione sull’emergenza Xylella è stato raggiunto un accordo totale sulla rimodulazione delle risorse finanziarie stanziate per il “Piano Straordinario della rigenerazione olivicola della Puglia” ritenute più importanti al fine di garantire la ripresa del settore olivicolo pugliese e nazionale”. Così in una nota il sottosegretario alle Politiche agricole Francesco Battistoni, al termine del tavolo di confronto avvenuto presso il Ministero.“L’accordo raggiunto, in un clima di grande collaborazione e ascolto reciproco – ha continuato Battistoni – è il primo passo di un confronto che continuerà ad essere sempre attivo e vivo con i tutti gli attori coinvolti. L’interlocuzione nata oggi – ha concluso Battistoni – proseguirà attivamente perseguendo e ricalibrando le finalità contenute nel Piano per raggiungere positivamente gli obiettivi comuni e di filiera”.