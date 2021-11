Giovedì 11 novembre 2021 - 20:13

“Il reddito di cittadinanza dovevano darlo agli imprenditori” (Briatore)

"E gli imprenditori darlo a chi lavora"

Roma, 11 nov. (askanews) – “Questo reddito di cittadinanza dovevano darlo agli imprenditori e gli imprenditori dovevano darlo a chi lavorava, almeno controllavano. Dato che il nostro è un paese che vive di turismo, il reddito di cittadinanza ai ragazzi dovevano bloccarlo da aprile a settembre”. Lo ha detto Flavio Briatore, ospite del programma “105 Kaos” in onda su Radio 105.“Oggi – ha sottolineato – è molto difficile fare impresa in Italia, è come fare la pipì controvento, ti viene sempre addosso. Abbiamo un governo che parla solo di assistenzialismo, abbiamo demotivato tutti i giovani che in questo momento non ci si mettono neanche più perché ormai sanno che hanno uno stipendio base, stanno a casa e preferiscono fare quello che andare a lavorare, ma non andare a lavorare non è accettabile in un paese come il nostro”.Alla domanda di Sabrina Scampini “Se ti dovesse chiamare Draghi o qualcuno al governo per dare un tuo contributo tu accetteresti?”, Briatore ha risposto: “Se posso dare un contributo lo accetterei, però dovrebbero anche viaggiare in Francia e in Spagna dove hanno fatto le liberalizzazioni per rendersi conto del disastro che è successo”.Luc/Int9