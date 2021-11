Mercoledì 10 novembre 2021 - 21:35

Fileni si impegna a rispetto migliori standard benessere polli

Prima italiana a rispettare criteri European Chicken Commitment

Roma, 10 nov. (askanews) – Il gruppo Fileni si impegna, anche grazie alla collaborazione con Compassion in World Farming (CIWF), a rispettare i criteri dello European Chicken Commitment per tutta la sua produzione biologica e all’aperto e per il 20% di quella convenzionale.Lo European Chicken Commitment (ECC) è un insieme di criteri concordati a livello europeo dalle principali ONG che si occupano di benessere animale, al fine di incoraggiare le aziende alimentari a migliorare gli standard di allevamento dei polli da carne. Questa richiesta unificata chiede alle aziende di affrontare, entro al più tardi il 2026, tematiche cruciali per il benessere dei polli, a partire dall’uso di razze a più lento accrescimento, dalla riduzione delle densità di allevamento e dall’impiego di sistemi di stordimento efficaci prima della macellazione.*Il gruppo Fileni è la prima azienda italiana a pubblicare una policy pubblica che include impegni specifici per il benessere dei polli in linea con quelli previsti dall’ECC. L’impegno si realizzerà a tappe: entro il 2022 il 100% delle filiere biologiche e all’aperto per i brand di proprietà e per tutti i marchi venduti con private label o alla ristorazione rispetteranno i parametri dell’ECC. Entro il 2026, il 37% degli animali allevati da Fileni saranno in linea con gli standard dell’ECC. Entro al più tardi il 2026, per le linee convenzionali, fornire a tutti i clienti che ne faranno richiesta prodotti conformi agli standard ECC.L’azienda si impegna anche a collaborare con i clienti interessati per elaborare soluzioni di filiera che consentano il raggiungimento degli standard ECC in un numero sempre maggiore di allevamenti. E a partire dal 2022 tutti i nuovi capannoni che saranno costruiti dal gruppo verranno progettati con la potenzialità di accasare polli secondo gli standard dell’ECC.