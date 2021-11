Mercoledì 10 novembre 2021 - 20:00

Federdistribuzione: su prezzo latte tavolo per attuazione aumento

Muoversi in ottica collaborativa con tutti soggetti coinvolti

Roma, 10 nov. (askanews) – L’aumento del prezzo del latte alla stalla “è un risultato importante perché tutti gli attori della filiera hanno dialogato in maniera costruttiva per confrontarsi su un tema delicato. Con Federdistribuzione e le altre associazioni della Distribuzione siamo stati presenti al tavolo sin dal primo momento, partecipando a tutti i passaggi che hanno portato a questo risultato. Abbiamo chiesto l’attivazione immediata di un tavolo tecnico perché da oggi sarà determinante lavorare sugli aspetti concreti di attuazione del protocollo”.Così Carlo Alberto Buttarelli, direttore ufficio studi e relazioni con la filiera di Federdistribuzione, intervenendo al Dairy Summit di Verona in merito alla firma dell’accordo di filiera sull’aumento del prezzo del latte alla stalla.“Le nostre aziende, come tutte le catene della Grande distribuzione – ha detto Buttarelli – sono realtà di grandi dimensioni e non trattano direttamene con il singolo allevatore: occorre quindi continuare a muoversi in un’ottica collaborativa con tutti i soggetti della filiera che sono coinvolti, affinché le premesse contenute nel protocollo si possano tradurre, in maniera semplice ed efficace, in qualcosa di applicabile dalle aziende”.