Giovedì 4 novembre 2021 - 15:59

Dal Mipaaf 3 mln euro per rimboschimento foreste italiane

Manca (M5S): decreto con ministero Transizione Ecologica

Roma, 4 nov. (askanews) – Incentivare la difesa e messa in sicurezza del suolo, il rinfoltimento, l’imboschimento e l rimboschimento per favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese. Sono questi gli obiettivi del decreto del Ministero delle Politiche agricole, in concerto con il Ministero della Transizione ecologica, con cui vengono stanziati 3 milioni di euro. Così Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale che stabilisce ‘Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne’.“Le risorse sono assegnate alle Regioni e distribuite in base all’estensione della superficie forestale – aggiunge – Viene così destinato un milione di euro a Sardegna, Toscana, Piemonte e Puglia mentre gli ulteriori due milioni vengono ripartiti sul restante territorio nazionale. A beneficiare dei fondi saranno le imprese agricole e forestali che vedranno finanziati interventi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilità forestale nonché il ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali” conclude.