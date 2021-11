Mercoledì 3 novembre 2021 - 17:08

Nasce rete di impresa di 6 cantine di vini da vitigni resistenti

"Resistenti Nicola Biasi", debutterà al Merano Wine Festival

Roma, 3 nov. (askanews) – Nasce “Resistenti Nicola Biasi”, la rete d’impresa tra sei cantine accomunate dallo stesso consulente enologo Nicola Biasi e dall’avere deciso di produrre vini da vitigni resistenti, anche noti come PIWI. Un progetto innovativo che rappresenta una novità nel panorama enologico nazionale.“Resistenti Nicola Biasi” farà il suo debutto il 5 e 6 novembre al Merano Wine Festival. Le cantine aderenti sono Albafiorita, Ca’Apollonio, Colle Regina, Della Casa, Poggio Pagnan e Vin de La Neu – Biasi Nicola. Le cantine provengono da territori diversi tra Friuli, Veneto e Trentino, dal mare Adriatico alle Dolomiti. Tutte si dedicano alla coltivazione di vitigni resistenti, gestiti mediante una viticoltura di precisione e un’enologia dedicata e scrupolosa. Questi vini così prodotti hanno dimostrato e stanno dimostrando che il binomio alta qualità – reale sostenibilità esiste.Alla guida della rete d’impresa c’è Nicola Biasi, enologo consulente e produttore di Vin de la Neu, un bianco da uve resistenti Johanniter prodotto a quota quasi mille nella Val di Non, che riceverà il Platinum Award 2021 di The Wine Hunter. “La sostenibilità è un concetto che richiede azioni concrete. I vitigni PIWI, resistenti alle malattie fungine, rappresentano la migliore e in alcuni casi l’unica strada per una reale viticoltura che si prende cura dell’ambiente e lo rispetta”, spiega Biasi.