Martedì 2 novembre 2021 - 15:37

Lotta a flavescenza dorata, interrogazione Lega in Comagri

Servono iniziative concrete per tutelare viticoltura

CONDIVIDI SU:





















Roma, 2 nov. (askanews) – Il deputato della Lega Franco Manzato, membro della Commissione Agricoltura della Camera, ha presentato una interrogazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla lotta alla Flavescenza dorata, nota come ‘giallume’ della vite, “una sciagura in costante aumento che colpisce le nostre viti provocando danni economici ingenti. Una vera e propria malattia in grado di diffondersi rapidamente in mancanza di contromisure adeguate”.Nella interrogazione Manzato sollecita “iniziative concrete che tutelino la nostra viticoltura dalla più grave delle malattie da fitoplasmi della vite attualmente presente in molte regioni settentrionali, tra le quali il Veneto. Una malattia da quarantena in Ue. Quindi, da contrastare obbligatoriamente per evitarne la diffusione. Ad oggi non esiste una cura vera e propria. L’unica soluzione – devastante – è estirpare la vite ammalata. È chiaro a tutti che occorrono soluzioni alternative ed efficaci”.