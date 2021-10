Mercoledì 27 ottobre 2021 - 20:15

Stellantis, Ficili: Italia centrale in processo elettrificazione

"Intendiamo rafforzare la nostra leadership di mercato"

Milano, 27 ott. (askanews) – L’Italia avrà per Stellantis “un ruolo centrale” nella strategia di elettrificazione del gruppo che punta ad avere il 70% delle vendite elettrificate in Europa entro il 2030. Lo ha detto Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia in occasione dello Stellantis Lev Day al Mirafiori Motorvillage. E per rimarcare questa centralità il prossimo 3 novembre sarà inaugurata a Torino, in via Plava, nel comprensorio di Mirafiori, la “Stellantis Italy House” che avrà tra i suoi obiettivi anche quello di ribadire il legame del gruppo con Torino e con il territorio.“La Stellantis Italy House – commenta Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia – è uno dei simboli della “New Era of Agility”, il progetto del Gruppo che rinnova il modo di operare secondo un modello basato sul lavoro agile, sulla flessibilità, la creatività, la condivisione sociale. Cambiano le modalità di presenza per favorire il remote working che rappresenterà il 70% del totale e cambiano anche gli uffici che sono stati ridisegnati”. “Stellantis – aggiunge – sta mettendo a punto nuovi strumenti per affrontare al meglio le sfide future di un mercato di cui intende mantenere e rafforzare la leadership, facendo leva anche sulle opportunità che ci verranno offerte dalla strategia di elettrificazione del Gruppo”.E una testimonianza concreta di questa visione arriva dai poli produttivi italiani coinvolti nella transizione green: come annunciato lo scorso luglio durante durante l’EV Day, Stellantis è al lavoro per trasformare lo stabilimento di Termoli nella terza gigafactory europea; a Melfi sono previste le linee di produzione di 4 nuovi modelli BEV e la linea di assemblaggio per le batterie; ad Atessa lo stabilimento Sevel confermerà la sua leadership nella produzione di veicoli commerciali, anche nella variante BEV e Torino diventerà un centro di eccellenza e competenza per la transizione energetica e l’elettrificazione con il progetto “Stellantis Turin Manufacturing District”, Più in dettaglio, Torino ha visto la conversione del plant di Mirafiori per la moderna linea di produzione della Nuova Fiat 500, la creazione dell’impianto Vehicle-to-Grid più grande al mondo e dei “Battery Hub” e “Battery Lab”, centri specializzati nelle batterie. Inoltre è di pochi giorni fa l’annuncio che a Mirafiori è previsto l’arrivo della nuova piattaforma elettrificata di Maserati che permetterà di realizzare le Nuove GranTurismo, GranCabrio e Quattroporte, tra il 2022 e il 2024.Grazie alla sua offerta, “Stellantis Italia è leader nel mercato dei veicoli elettrici ed elettrificati dove, nel progressivo di settembre abbiamo sfiorato la quota del 32%. In particolare Nuova 500 – appena nominata Auto Europa 2022 dalla Uiga – è la Bev più venduta del mercato italiano, mentre Jeep Renegade e Compass 4xe sono in cima alla classifica dei Phev più venduti in Italia. Voglio ringraziare per queste performance la Rete di Concessionari in Italia, veri e propri esperti, capaci di consigliare e seguire i clienti in tutte le fasi”. In Italia, Stellantis ha oltre 400 concessionarie con 1870 punti vendita ai quali si sommano oltre 3350 punti di assistenza. Le aree di vendita e quelle di servizio, sono state rinnovate per ospitare colonnine di ricarica e nuove strumentazioni per l’assistenza ai veicoli elettrificati, mentre gli oltre 16mila addetti hanno ricevuto più di 85mila ore di formazione.Per rispondere alla crescita del mercato delle auto LEV (low emission vehicles) passate dal 4,7% del mercato di gennaio 2021 al 13,3% di settembre 2021, la strategia di Stellantis è di proporre un’offerta completa di servizi. Esempio concreto è LeasysGO! il servizio di car sharing che mette a disposizione una flotta di 1000 Nuove Fiat 500 elettriche a Torino, Milano e Roma. Per quanto riguarda i servizi di ricarica domestica e su strada, Stellantis offre i pacchetti ALL-e creati da Free2Move e-solutions con soluzioni tramite abbonamenti on line a rata fissa mensile. Stellantis sta anche sviluppando una rete di ricarica pubblica diffusa con una particolare attenzione verso l’Europa del Sud e l’Italia. In Piemonte è stata inaugurata la prima stazione di ricarica rapida del Progetto Atlante per la creazione di una rete di ricarica rapida che unirà il nostro Paese alla Francia, alla Spagna e al Portogallo e diventerà il network preferenziale per le elettriche del gruppo Stellantis. Infine per aumentare le vendite di auto elettrificate Stellantis ha lanciato il format promozionale “e-Days”: acquistando online la vettura si riceve in omaggio la soluzione Free2Move e-solutions con Wallbox e 12 mesi di ricariche pubbliche.“Un’iniziativa – conclude Ficili – che ci sta già dando grandi soddisfazioni. Nei primi 3 e-days il numero di potenziali clienti iscritti alla piattaforma del selling on-line è cresciuta dell’80%”.