Mercoledì 27 ottobre 2021 - 11:53

Coldiretti-Unaprol: produzione olio italiano dimezzata in 30 anni

Per cambiamenti climatici e mancanza di investimeni

Roma, 27 ott. (askanews) – A causa dei cambiamenti climatici e della carenza di risorse per gli investimenti, l’Italia ha perso quasi la metà della sua produzione di olio (-46%) negli ultimi 30 anni, a favore di Paesi diretti concorrenti come Spagna e Tunisia. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti/Unaprol in occasione della prima raccolta delle olive nel Parco del Colosseo a Roma.Negli ultimi trent’anni, spiegano Coldiretti e Unaprol, l’Italia è passata da punte di 670 milioni di chili di olio prodotto tra il 1990 e il 1993 ad un potenziale produttivo massimo di appena 360 milioni di chili di olio tra il 2018 e il 2021, secondo il Centro Studi Divulga. L’andamento climatico è alla base di grossi cali nelle regioni tradizionalmente vocate, come Puglia, Calabria, Toscana, Sicilia, non compensati dai nuovi uliveti, ancora di nicchia, nati negli anni alle pendici delle Alpi, in Lombardia, Friuli Venezia Giulia o Trentino Alto Adige.Il nostro Paese all’inizio degli anni ’90 era ancora il più importante produttore al mondo, ma è stato surclassato dalla Spagna, che nell’ultimo trentennio, grazie a corposi investimenti nel settore, ha registrato una crescita del +180%, passando da 630 milioni di chili agli attuali 1,8 miliardi di chili. Grande balzo anche della Tunisia (+40%), passata da 250 a 350 milioni di chili di massima produzione, vicina al sorpasso sull’Italia. Mentre la Grecia, altro grande produttore del Mediterraneo, perde terreno (-29%) registrando un picco di 285 milioni di chili, a fronte dei quasi 400 milioni di trent’anni fa.“Sono numeri impressionanti che dimostrano come la produzione olivicola italiana abbia bisogno di interventi strutturali importanti per poter competere con gli altri Paesi produttori, Spagna o Tunisia investono continuamente ingenti risorse pubbliche nel settore, l’Italia purtroppo è ferma rispetto agli altri Paesi – spiega il presidente di Unaprol e vice presidente nazionale di Coldiretti David Granieri – chiediamo al Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli di intervenire subito per mettere un freno a questo crollo verticale e porre le basi per una ripartenza di un settore trainante del Made in Italy agroalimentare”.