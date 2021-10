Domenica 24 ottobre 2021 - 14:14

Trattativa UniCredit-Tesoro su Mps al capolinea (attesa una comunicazione)

Le posizioni paiono inconciliabili. Possibile proroga del controllo pubblico

Milano, 24 ott. (askanews) – Salvo soluzioni in extremis, la trattativa su Mps tra UniCredit e il Tesoro è giunta al capolinea. Una comunicazione ufficiale dovrebbe giungere oggi, o al più tardi domattina prima dell'apertura di Piazza Affari, quando i titoli dei due istituti sono attesi alla prova dei mercati.Le posizioni per trovare una soluzione entro mercoledì, giorno in cui la banca guidata da Andrea Orcel riunisce il cda per i conti trimestrali e "termine" che le parti si erano dati come deadline della trattativa avviata a fine luglio, paiono ormai inconciliabili su più fronti. Incolmbabile il gap – fino a 3 miliardi – tra la richiesta di UniCredit e quanto il Tesoro, azionista di Mps con il 64%, è disposto ad offrire.Il Tesoro, scrive oggi Il Sole 24 Ore, riterrebbe preferibile a questo punto iniettare i 2,5 miliardi di capitale emersi dagli ultimi stress test della Bce – quando Mps era risultata la banca peggiore d'Europa – e procedere ancora per qualche tempo nella direzione stand-alone, sempre che Bruxelles autorizzi tempi più lunghi.Preme l'M5s, da sempre scettico sulla soluzione Unicredit, che chiede maggior tempo per trovare una soluzione. "C'è da auspicarsi che il ministro Franco – ha detto Davide Zanichelli, deputato del MoVimento in commissione Finanze – chieda una proroga all'Unione Europea e convochi non una sola ma le maggiori banche italiane per individuare una via che preservi il marchio e il futuro dei lavoratori. Una soluzione che non abbia Unicredit come primo partner perché gli imbarazzi sarebbero inevitabili".Secondo Zanichelli "la prima soluzione da percorrere è cercare di conservare la possibilità che Mps rimanga pubblica e venga risanata come banca commerciale controllata dallo Stato" ma "non è da escludere nemmeno l'idea di un pool delle maggiori banche italiane come acquirenti di Mps o parte di essa cosicché il Governo possa negoziare con diversi attori messi in concorrenza tra loro per ottenere le condizioni più vantaggiose per tutelare i soldi dei contribuenti, tutelare il marchio della banca più antica del mondo e tutelare il ruolo di banca commerciale e dei suoi lavoratori".